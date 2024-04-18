Завтра в Баку ожидается до 27 градусов тепла

19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем ​​- 22-27° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди. В некоторых местах возможны грозы и град. Ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем ​​- 25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем - ​​18-23° тепла.