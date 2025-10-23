Завтра в Баку ожидается до 23 градусов тепла

24 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ближе к ночи в некоторых пригородных территориях возможна небольшая изморось. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем - 19-23 градуса тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Местами не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 20-25, в горах ночью 5-10, днем - 11-16 градусов тепла.