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Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла В Баку и на Абшеронском полуострове 31 октября ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
30 октября 2022 г. 12:38
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
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В Баку и на Абшеронском полуострове 31 октября ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами прогнозируется туман и изморось. Умеренный южный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 13-15° тепла, днем ​​17-20°. В Баку ночью будет 13-15°, днем ​​17-19° тепла.

Атмосферное давление упадет с 762 мм рт. ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность составит 60-70%.

В регионах страны прогнозируется погода без осадков, местами ожидается туман. Температура воздуха составит ночью 8-13°, днем ​​19-24°, в горах ночью 0-4°, днем ​​5-10° тепла. Порывистый северо-западный ветер днем ​​сменится северо-восточным.

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