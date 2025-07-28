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Завтра в Баку ожидается 37, в районах 40 градусов жары

Завтра в Баку ожидается 37, в районах 40 градусов жары Завтра в Баку ожидается 37, в районах 40 градусов жары
Экология
28 июля 2025 г. 12:29
Завтра в Баку ожидается 37, в районах 40 градусов жары

29 июля в Азербайджане ожидается 40 градусов жары.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Однако в ночь с 28 на 29 и утром в некоторых пригородных районах возможен кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 23-27°, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление ожидается ниже нормы - 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный ливневый дождь, гроза, град, ночью и утром местами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем 35-40° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 22-27° тепла.

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