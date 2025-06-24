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Завтра в Баку ожидается 30, в районах 33 градуса тепла

Завтра в Баку ожидается 30, в районах 33 градуса тепла Завтра в Баку ожидается 30, в районах 33 градуса тепла
Экология
24 июня 2025 г. 12:34
Завтра в Баку ожидается 30, в районах 33 градуса тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем 25-30° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный небольшой дождь, гроза, град. Метеорологи отмечают, что грозовая активность в горных районах может сопровождаться усилением ветра до 15-18 м/с. Ночью и утром местами слабый туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем 29-33° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 15-20° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 30, rayonlarda 33 dərəcə isti olacaq

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