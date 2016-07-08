​Завтра в Баку ожидается 29, в районах 35 градусов тепла

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ 9 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, утром и вечером местами на полуострове вероятны дожди, прогнозируется сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем - 26-29 градусов тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 27-29 градусов тепла.

В некоторых районах Азербайджана вероятны грозы и интенсивные дожди. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью - 11-16, днем - 17-22 градуса тепла.