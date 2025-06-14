Завтра в Баку ожидается 28° тепла

Завтра в Баку ожидается 28° тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, северо-западный ветер временами усилится.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 20-22°C, днем - 25-28°C. Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем - 60-65% .

В северных и западных регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки и грозы, возможен град. Ночью и утром в некоторых горных районах местами ожидается туман. Местами усилится западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23°С, днем ​​29-34°С, в горах ночью 8-13°С, днем ​​15-18°С.