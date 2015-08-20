Баку. 20 августа. REPORT. AZ/ Завтра в Баку ожидается 27 градусов тепла. Как сообщили Report в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем - 24-28 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 25-27 градусов тепла.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди. Будет преобладать западный ветер, днем местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 26-31 градус тепла, в горах ночью - 12-17, днем - 19-24 градуса тепла.