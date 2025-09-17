Завтра в Баку ожидается 26 градусов тепла
Экология
- 17 сентября, 2025
- 12:48
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 17-19, днем 21-26 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем 50-55%.
В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами кратковременные ливни, град, в высокогорных районах - мокрый снег. Ночью и утром местами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 15–19, днём 19–24, в горах ночью 2–6, днем 7–11 градусов тепла.
Последние новости
13:31
"Карабах" повторил достижение "Барселоны" в Лиге чемпионовФутбол
13:27
Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился на 2%Финансы
13:24
Евротройка обсудит с Ираном повторное введение санкций ООНВ регионе
13:17
WAM: ADQ и Азербайджанский инвестхолдинг намерены сотрудничать в сфере финуслугБизнес
13:16
Новым председателем Верховного суда России назначен КрасновВ регионе
13:16
За 8 месяцев оштрафованы 25 тыс. пешеходов за нарушение ПДДВнутренняя политика
13:12
СМИ: Стармер отказался от надежды на отмену пошлин Трампа на стальДругие страны
12:58
Гутерриш предлагает сократить бюджет ООН на 2026 год на $500 млнДругие страны
12:57