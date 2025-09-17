Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Завтра в Баку ожидается 26 градусов тепла

    Экология
    • 17 сентября, 2025
    • 12:48
    Завтра в Баку ожидается 26 градусов тепла

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Температура воздуха составит ночью 17-19, днем 21-26 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

    В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами кратковременные ливни, град, в высокогорных районах - мокрый снег. Ночью и утром местами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха составит ночью 15–19, днём 19–24, в горах ночью 2–6, днем 7–11 градусов тепла.

