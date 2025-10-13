Завтра в Баку ожидается 23 градуса тепла
- 13 октября, 2025
- 12:48
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако в ночь с 13 на 14 и утром местами возможны дожди.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Порывистый северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.
Температура воздуха составит ночью 15-17, днем 19-23 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 80-85%, днем 55-65%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых восточных районах Большого Кавказа ночью и утром возможны кратковременные дожди с грозами. Местами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью 11–16, днем 21–26, в горах ночью 0–5, днем 5–10 градусов тепла.