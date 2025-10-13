Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Завтра в Баку ожидается 23 градуса тепла

    Экология
    • 13 октября, 2025
    • 12:48
    Завтра в Баку ожидается 23 градуса тепла

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако в ночь с 13 на 14 и утром местами возможны дожди.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Порывистый северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

    Температура воздуха составит ночью 15-17, днем ​​19-23 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 80-85%, днем ​​55-65%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых восточных районах Большого Кавказа ночью и утром возможны кратковременные дожди с грозами. Местами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью 11–16, днем 21–26, в горах ночью 0–5, днем 5–10 градусов тепла.

    прогноз погоды Баку
    Bəzi yerlərdə yağış yağacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    13:17

    Оверчук: Объем грузооборота через участок границы РФ-Азербайджан вырос на 13%

    Инфраструктура
    13:14

    Нетаньяху согласился принять участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе

    Другие страны
    13:11

    Нуман Куртулмуш: Обсуждены новые направления сотрудничества Азербайджана, Пакистана и Турции

    Внешняя политика
    13:10

    ЕС на этой неделе представит дорожную карту по усилению обороны

    Другие страны
    13:03

    BP: Строительные работы по СЭС "Шафаг" продвигаются по графику

    Энергетика
    13:03

    Розничный товарооборот в Азербайджане за 9 месяцев вырос почти на 4%

    Другие
    13:01

    Образец служебного удостоверения судей будет утверждать Судебно-правовой совет

    Милли Меджлис
    13:01

    Фарзане Садег: Цифровизация ускорит транзит грузов по маршруту "Север–Юг"

    Внешняя политика
    12:59

    Бочоришвили: Отношение ЕС к Грузии абсолютно несправедливо

    В регионе
    Лента новостей