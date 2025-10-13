İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Bəzi yerlərdə yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 13 oktyabr, 2025
    • 12:34
    Bəzi yerlərdə yağış yağacaq - PROQNOZ

    Oktyabrın 14-də Azərbaycanda bəzi yerlərdə yağış yağacaq.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 13-dən 14-nə keçən gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var.

    Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 55-65 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər Böyük Qafqazın bəzi şərq rayonlarında qısamüddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 21-26, dağlarda gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.

    Hava proqnozu yağış Havanın temperaturu
    Завтра в Баку ожидается 23 градуса тепла

    Son xəbərlər

    13:10

    HƏMAS 13 israilli girovu azad edib

    Digər ölkələr
    13:10

    "Greentek Group"un fəaliyyəti müvəqqəti məhdudlaşdırılıb

    Maliyyə
    13:08

    Varşava Universitetində "Azərbaycan multikulturalizmi"nin tədrisinə başlanılıb

    Elm və təhsil
    13:07

    İspaniya və Argentina milliləri arasındakı "Finalissima" Qətərdə keçirilə bilər

    Futbol
    13:04
    Foto

    Azərbaycan-İran-Rusiya üçtərəfli görüşü keçirilib, Kommünike qəbul olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:00

    Makron istefa vermək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    12:59

    Sumqayıtda 800 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:58

    Türkiyənin aparıcı raket istehsalçısı Azərbaycanda nümayəndəliyini yaradıb

    Biznes
    12:55

    Türkiyə XİN-in nümayəndəsi: Azərbaycan TDT-yə liderlik edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti