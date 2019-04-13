Завтра в Баку ожидается 19 градусов тепла 

Обнародован прогноз погоды на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 14 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.

Утром и ночью на отдельных территориях слабый туман, ветер умеренный юго-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем 15-20 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, ночью и утром местами туман, прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 14-19 градусов тепла.