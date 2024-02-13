О нас

Завтра в Баку ожидается 16 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается 16 градусов тепла 14 февраля в Азербайджане преимущественно без осадков.
Экология
13 февраля 2024 г. 13:06
Завтра в Баку ожидается 16 градусов тепла

14 февраля в Азербайджане преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. В некоторых местах временами возможен туман. Юго-восточный ветер в дневное время сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем 12-16° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако вечером в западных районах ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for February 14
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 16, rayonlarda 22 dərəcə isti olacaq

Другие новости из категории

Туман на Абшеронском полуострове сохранится до 15 февраля
Туман на Абшеронском полуострове сохранится до 15 февраля
13 февраля 2024 г. 11:52
В атмосфере Баку наблюдается рост пылевой загрязненности
В атмосфере Баку наблюдается рост пылевой загрязненности
12 февраля 2024 г. 18:21
Мухтар Бабаев встретился с президентом COP28
Мухтар Бабаев встретился с президентом COP28
12 февраля 2024 г. 15:56
В ближайшие три дня в Баку будет наблюдаться туман
В ближайшие три дня в Баку будет наблюдаться туман
12 февраля 2024 г. 13:00
Завтра ожидается 22 градуса тепла
Завтра ожидается 22 градуса тепла
12 февраля 2024 г. 12:57
На некоторых автомагистралях Азербайджана снизится дальность видимости
На некоторых автомагистралях Азербайджана снизится дальность видимости
11 февраля 2024 г. 13:19
В Азербайджане воздух прогреется до 23 градусов тепла
В Азербайджане воздух прогреется до 23 градусов тепла
11 февраля 2024 г. 12:12
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
10 февраля 2024 г. 12:22
Замминистра: На территории Гаха, Шеки и Самуха создается нацпарк
Замминистра: На территории Гаха, Шеки и Самуха создается нацпарк
9 февраля 2024 г. 18:30
Воздух в Азербайджане прогреется до 23 градусов
Воздух в Азербайджане прогреется до 23 градусов
9 февраля 2024 г. 12:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi