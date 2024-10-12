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Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла 12:12
Экология
12 октября 2024 г. 12:32
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны кратковременные осадки. Ветер - северо-восточный.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 15-19° , днем 19-22° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет в районе 70-75%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, грозы, возможен град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром ожидается туман, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 10-15° тепла.

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