Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла

12:12

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны кратковременные осадки. Ветер - северо-восточный.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 15-19° , днем 19-22° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет в районе 70-75%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, грозы, возможен град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром ожидается туман, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 10-15° тепла.