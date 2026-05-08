Завтра в Баку ожидается 25 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, днем местами возможны кратковременные осадки, юго-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность - ночью 60-70%, днем 50-55%.

В большинстве регионов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются временами осадки. В отдельных местах есть вероятность кратковременных интенсивных осадков, грозы, града, в горных районах - снега. В некоторых местах временами туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 4-8° тепла, днем 13-18° тепла.