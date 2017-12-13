Завтра в Баку ожидается дождь

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Завтра, 14 декабря, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, временами пройдут дожди.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет преобладать юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 776 мм ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность - 75-85%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в некоторых северных и восточных районах ожидается моросящий дождь. Местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.