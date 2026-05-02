Завтра в Баку осадков не ожидается

3 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 10-13, днем - ​​14-18° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В большинстве регионов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах днем ​​возможны дожди. В некоторых местах ожидаются кратковременные ливни, грозы и град. Местами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем ​​- 18-23° тепла, в горах ночью - 3-8, а днем ​​- 13-18° тепла.