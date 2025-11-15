Завтра в Баку осадков не ожидается

В Баку и на Абшеронском полуострове 16 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 16-19 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем, начиная с западных регионов, местами ожидаются переменные осадки. В отдельных районах возможны ливни, грозы, град, в высокогорных территориях - снегопад. Местами прогнозируется туман, будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-12, днем - 16-19, в горных районах ночью 1-5, днем - 5-9 градусов тепла.