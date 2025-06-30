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Завтра в Баку осадков не ожидается

Завтра в Баку осадков не ожидается 1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
30 июня 2025 г. 12:54
Завтра в Баку осадков не ожидается

1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В ночь с 30 июня на 1 июля в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23, днем - 26-30° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град. Днем в большинстве районов осадки прекратятся. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем - 27-32° тепла, в горах ночью 5-10, днем - 15-20° тепла.

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