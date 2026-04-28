Завтра в Баку и регионах ожидаются осадки

29 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром и вечером ожидаются дожди, местами интенсивные. Умеренный северо-западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-11, днем - ​​12-15° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В регионах Азербайджана временами ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы и град, в горных районах выпадет снег. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем ​- ​15-20° тепла, в горах ночью - 1-6, днем - ​​7-12, местами 16° тепла.