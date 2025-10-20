Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Завтра в Баку и регионах ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    • 20 октября, 2025
    • 17:32
    В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах 21 октября ожидается сильный ветер.

    Как сообщает Report, Национальная служба гидрометеорологии в связи с этим объявила желтый уровень погодной опасности.

    Синоптики предупреждают, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Газахе, Товузе, Агстафе, Гяндже, Шамкире, Самухе, Нафталане, Гёранбое, Дашкесане, Гедабеке, Хызы, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Мингячевире, Ширване с перерывами будет дуть западный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 м/сек.

