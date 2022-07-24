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Завтра в Баку и районах пройдут дожди

Завтра в Баку и районах пройдут дожди В Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, которые прекратятся к полудню.
Экология
24 июля 2022 г. 12:28
Завтра в Баку и районах пройдут дожди

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, которые прекратятся к полудню.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-24° тепла, днем-30-33° тепла. В Баку ночью будет 22-24° тепла, днем 30-32° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, сильные дожди, которые днем постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 14-18° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda və rayonlarda yağış yağacaq

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