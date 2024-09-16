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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки 17 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами осадки.
Экология
16 сентября 2024 г. 13:08
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки

17 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами осадки.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 24-27° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем - 40-45%.

В большинстве районов Азербайджана ожидаются дожди и грозы. В горных и предгорных районах возможен град, в высокогорье - снег. Ночью и утром местами будет туман, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-17°, днем 23-28°, в горах ночью 5-10°, днем 10-15° тепла.

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