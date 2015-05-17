​Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ 18 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, днем прогнозируется южный ветер. Температура воздуха ночью 10-14, днем 19-24 градуса тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможны грозы и кратковременные дожди, местами туман. Ветер - восточный. Температура ночью 7-12, днем 22-27 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском и Дашкесан-Гедабейском районах в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах ожидаются грозы и кратковременные дожди, местами туман. Ветер - восточный. Температура воздуха ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможны грозы и кратковременные дожди. В некоторых местах туман. Ветер - восточный. Температура воздуха ночью 11-16, днем 21-26 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможны грозы и кратковременные дожди. В некоторых местах туман. Ветер - восточный. Температура воздуха ночью 8-13, днем 18-23 градуса тепла.

Центральный Аран: в Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейляганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможны грозы и кратковременные дожди, местами туман. Ветер - восточный. Температура воздуха ночью 11-16, днем 22-27 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможны грозы и кратковременные дожди. В некоторых местах туман.

Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-26, в горах ночью 8-13, днем 16-21 градус тепла.