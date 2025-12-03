Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь

    Экология
    • 03 декабря, 2025
    • 12:36
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь

    4 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером в некоторых частях полуострова не исключается моросящий дождь.

    Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 8-11, днем - ​​12-15 градусов тепла. Атмосферное давление - 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - ​​65-75%.

    В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки, в горных районах выпадет снег, местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-8, днем - 12–17 градусов тепла, в горах ночью 0–5 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

    моросящий дождь прогноз погоды Азербайджан
    Sabah bəzi yerlərdə çiskin olacaq - PROQNOZ
    Elvis

    Последние новости

    12:36

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь

    Экология
    12:35

    В Азербайджане разработана топографическая карта на базе мирового стандарта WGS-84

    Наука и образование
    12:22

    НАТО закрыл одну из авиабаз в Норвегии

    Другие страны
    12:17

    Джейхун Байрамов отправился в Австрию

    Внешняя политика
    12:17

    Исмаилов: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества в сфере картографии и геодезии

    Внешняя политика
    12:12

    Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию на Южном Кавказе

    В регионе
    12:11

    Гюльшан Рзаева: В WUF13 примут участие более 25 тыс. участников

    Внешняя политика
    12:06

    Федерика Могерини и еще двое экс-чиновников ЕС освобождены после допроса по делу о коррупции

    Другие страны
    11:59

    Антонин Минарский рассказал об ожиданиях от ЧМ по пожарно-спасательному спорту в 2026 году

    Спорт
    Лента новостей