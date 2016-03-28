Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ 29 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, местами сильные.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана возможны осадки, в горных и предгорных районах ожидаются мокрый снег и снег, местами сильные.

Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью от 2-х градусов мороза до 3-х градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.