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    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 29° тепла

    Экология
    • 19 сентября, 2026
    • 12:35
    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 29° тепла

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра ожидается умеренный северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем 25-29° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах местами пройдут дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные ливневые осадки, гроза, град. Ночью и утром в горах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха составит ночью 17-22°, днем 28-32°, в горах ночью 10-15°, днем 17-20° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Bazar günü arabir yağış yağacaq

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