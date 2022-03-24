Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, которые постепенно прекратятся к утру. Днем будет преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер днем местами усилится.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем - 7-9° тепла, в Баку ночью - 4-6°, днем - 7-9° тепла.
Атмосферное давление повысится с 759 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, туман, в горных районах - снег. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем - 10-15° тепла, в горах ночью - 5-10°, в высокогорье - 15°, днем - 0-5° мороза.