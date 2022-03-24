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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, которые постепенно прекратятся к утру. Днем будет преимущественно без осадков.
Экология
24 марта 2022 г. 12:07
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, которые постепенно прекратятся к утру. Днем будет преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем - 7-9° тепла, в Баку ночью - 4-6°, днем - 7-9° тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, туман, в горных районах - снег. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем - 10-15° тепла, в горах ночью - 5-10°, в высокогорье - 15°, днем - 0-5° мороза.

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