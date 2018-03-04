Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будут дожди

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5-ое марта.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.

Местами будет слабый туман, ночью моросящий дождь. Прогнозируется что, временами усиливающийся юго-западный ветер к вечеру перейдет на северо-западный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6 градусов тепла, днем 8-12 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в некоторых местах временами пройдут дожди, в горных районах ожидается снег.Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит от 0 градусов до 5 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах ожидается осадки, местами будет идти снег. Прогнозируется туман, временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла , днем 4-9 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах местами ожидается дожди.В утренние часы интенсивность осадков будет выше. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать усиливающийся местами днем западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 10-15 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в утренние и вечерние часы ожидаются дожди, в горных районах возможен снег. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать усиливающийся днем западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 6-11 градусов тепла, в горных районах ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах утром и вечером ожидаются дожди. В вечерние часы интенсивность осадков будет выше. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 12-17 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается изморось, к вечеру пойдут дожди. В горах будет туман. Днем западный ветер в горных территориях временами усилится. Температура воздуха ночью составит 4-6, днем 9-12 градусов тепла, в горах ночью 0-4, днем 5-10 градусов тепла.