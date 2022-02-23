Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет пасмурно

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 февраля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 февраля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, местами туман, утром изморось, будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем - 9-13°. В Баку ночью будет 6-8° тепла, днем - 11-13°. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, что выше нормы, относительная влажность воздуха - 80-90%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, ночью и утром ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем - 14-19°, в горах ночью - 0-5° мороза, днем - 5-10° тепла.