Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет 15 градусов тепла

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 19 марта в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. В некоторых местах прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха составит 4-7°, днем 10-15°.

В Нахчыванской Автономной Республике преимущественно без осадков. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 16-21° градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах преимущественно без осадков. Прогнозируется туман, местами усиливающийся днем западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 10-15° градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах преимущественно без осадков. В некоторых местах ожидается туман. Днем будет преобладать усиливающийся местами западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 15-20° градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шемаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах преимущественно без осадков. В отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 15-20° градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейлаган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах преимущественно без осадков. Днем будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем 15-20° градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в основном без осадков. Днем северо-западный ветер в отдельных территориях временами усилится. Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем 15-20° градусов тепла, в горах ночью 2-5°, днем 14-17° градусов тепла.