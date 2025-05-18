Завтра в Баку и на Абшероне возможны осадки, в ряде районов выпадет град

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом прогнозируется погода без осадков.

Как передает Report, об этом говорится в сводке о погоде на 18 мая Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно прогнозу, в столице и на полуострове утром и вечером местами возможны кратковременные дожди с грозами, в течение дня ожидается сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18°, днем - 19-24° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 763 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 70-75, днем - 55-60%.

В регионах Азербайджана в целом ожидается погода без осадков, однако утром, начиная с северных и западных районов, местами возможны кратковременные дожди с грозами и туман, не исключаются локальные ливни и град, в высокогорье - мокрый снег. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем - 24-29° тепла, в горах ночью - 5-10°, днем - 12-17° тепла.