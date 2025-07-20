Завтра в Баку и на Абшероне воздух прогреется до 40 градусов

Завтра в Баку и на Абшероне воздух прогреется до 40 градусов

21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет без осадков.

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21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем - 35-40° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 мм рт. ст. до 756 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем - 45-55%. В районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременный дождь и грозы, а также туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем - 36-41° тепла, в горах ночью - 15-20° тепла, днем - 28-33° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал