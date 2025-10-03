Завтра в Баку и на Абшероне воздух прогреется до 24 градусов
Экология
- 03 октября, 2025
- 12:42
4 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.
Ночью и утром местами не исключается туман. Будет преобладать северо-восточный ветер, который утром сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит 13-16, днем - 19-24 градуса тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 55-65%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 12-16, днем - 19-24, ночью в горах 1-6, днем - 10-15 градусов тепла.
