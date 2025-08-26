О нас

Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются кратковременные дожди

Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются кратковременные дожди 12:10 Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков, однако утром местами возможны кратковременные осадки, временами усиливающийся северо-западный ветер.
Экология
26 августа 2025 г. 12:33
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются кратковременные дожди

В Азербайджане 27 августа местами ожидаются кратковременные осадки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков, однако утром местами возможны кратковременные осадки, временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-24, днем ​​27-30 градусов тепла. Атмосферное давление повысится от 759 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем ​​45-50%.

В регионах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков. Днем ​​в некоторых восточных районах возможны кратковременные ливневые дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман, местами усилится восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26, днем ​​34-39, в горах ночью 15-20, днем ​​25-30 градусов тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

Экслюзивные новости

“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
25 августа 2025 г. 16:18
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
25 августа 2025 г. 14:42
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi