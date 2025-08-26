Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются кратковременные дожди

В Азербайджане 27 августа местами ожидаются кратковременные осадки. Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии. В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков, однако утром местами возможны кратковременные осадки, временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-24, днем ​​27-30 градусов тепла. Атмосферное давление повысится от 759 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем ​​45-50%. В регионах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков. Днем ​​в некоторых восточных районах возможны кратковременные ливневые дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман, местами усилится восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 21-26, днем ​​34-39, в горах ночью 15-20, днем ​​25-30 градусов тепла.