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Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки

Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки 7 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
6 января 2025 г. 13:21
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки

7 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Вечером в некоторых частях полуострова возможны осадки, которые ближе к ночи усилятся. Северо-восточный ветер днем ​​сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем ​​- 7-10° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 775 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В большинстве регионов Азербайджана осадков не ожидается. Однако в некоторых восточных районах временами ожидаются дожди, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем ​​7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем - ​​от 3° мороза до 2° тепла.

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