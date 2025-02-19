Завтра в Баку и на Абшероне ожидается снег

20 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега.

20 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных частях полуострова осадки будут интенсивными.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем - до 4° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана также ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, которые в отдельных местах будут интенсивными. Местами не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4°, днем - 4-8° тепла, в горах ночью 7-12°, днем - 2-6° мороза.

В некоторых районах ожидается гололед.