Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность

    Экология
    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, днем местами возможны осадки, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

    Температура воздуха составит ночью 3-6°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

    В регионах Азербайджана ожидаются осадки, в горных районах - снег. Местами возможны интенсивные осадки. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Западный ветер будет временами усиливаться.

    Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем 6-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

    Sabah yağış yağacaq, külək güclənəcək
