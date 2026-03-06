Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность
Экология
- 06 марта, 2026
- 12:50
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, днем местами возможны осадки, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.
Температура воздуха составит ночью 3-6°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.
В регионах Азербайджана ожидаются осадки, в горных районах - снег. Местами возможны интенсивные осадки. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Западный ветер будет временами усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем 6-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.
Последние новости
12:51
НАТО назначил спецпредставителя по Южному КавказуВнешняя политика
12:50
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачностьЭкология
12:50
Фото
Азербайджан намерен сотрудничать с Dell Technologies в сфере ИИИКТ
12:46
Фото
В Баку открыт автопарк электробусов "Албалылыг"Инфраструктура
12:43
В Лондоне арестованы четверо мужчин по делу о шпионаже в пользу ИранаДругие страны
12:43
В Иране число погибших превысило 1 300 человекВ регионе
12:40
График работы Бакинского метро изменится в связи с праздникомИнфраструктура
12:40
Пенсии за март в Баку, Сумгайыте и Абшероне выплачены досрочноСоциальная защита
12:38