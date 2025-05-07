Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 28° тепла

8 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков

8 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-18, днем - ​​23-28° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 55-60%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах в течение дня ожидаются кратковременные осадки и грозы. В отдельных местах возможны ливни и град, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - ​​24-29°, в горах ночью 5-10, днем - ​​15-20° тепла.