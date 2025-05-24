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Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 27° тепла

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 27° тепла Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 27° тепла
Экология
24 мая 2025 г. 13:00
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 27° тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 15-17°, днем 24-27° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - ночью 65-75 %, днем 45-50%.

Завтра в регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди и грозы, местами град, в высокогорных районах - снег. Местами туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-18°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 14-19 ° тепла.

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