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Завтра в Баку и на Абшероне будет пасмурно

Завтра в Баку и на Абшероне будет пасмурно 3 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
2 февраля 2025 г. 12:03
Завтра в Баку и на Абшероне будет пасмурно

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, ночью и утром местами ожидается туман и изморось, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 4°-7°, днем — 8°-11° тепла. Атмосферное давление понизится с 768 до 765 мм рт.ст. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, ожидается восточный ветер, местами возможен туман.

Температура воздуха ночью составит от -1° до +4°, днем — 9°-14° тепла, в горах ночью — 5°-10° мороза, днем — 3°-8° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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