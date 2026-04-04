Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Экология
- 04 апреля, 2026
- 13:12
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман, ожидается умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 9-12°C, днем - 12-15°C. Атмосферное давление повысится с 754 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.
В регионах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки, в горных районах - снег. Местами осадки будут интенсивными, в восточных районах возможны грозы и град. В отдельных районах прогнозируется туман, местами усилится западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 7-11°C, днем - 15–20°C, в горах ночью - 3–7°C, днем - 8–13°C.
