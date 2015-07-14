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    Завтра в Баку будет преобладать юго-восточный ветер, в районах возможны дожди

    Температура воздуха в Баку составит ночью 20-24, днем - 28-33 градусов тепла

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ 15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. 

    Как сообщила Report заместитель директора бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в столице будет преобладать юго-восточный ветер.  

    Ночью температура воздуха составит 20-24, днем - 28-33 градусов тепла.

    Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Однако, в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 33-38 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем - 24-29 градусов тепла.

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