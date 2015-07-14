Завтра в Баку будет преобладать юго-восточный ветер, в районах возможны дожди

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ 15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщила Report заместитель директора бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в столице будет преобладать юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-24, днем - 28-33 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Однако, в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 33-38 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем - 24-29 градусов тепла.