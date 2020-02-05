Завтра в Баку будет по-весеннему тепло

6-го февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 15-19 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 мм до 753 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 40-50%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман, скорость юго-западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 15-20 градусов тепла, местами до 23 градусов тепла, в горах ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на фоне понижения атмосферного давления на Абшеронском полуострове будет преобладать сильный южный ветер, что, в основном, неблагоприятно для метеочувствительных людей.