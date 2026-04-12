Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Завтра в Баку будет пасмурно, в районах ожидается снег и град

    Экология
    • 12 апреля, 2026
    • 12:39
    Завтра в Баку будет пасмурно, в районах ожидается снег и град

    В Баку и на Абшеронском полуострове 13 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, при этом ночью и вечером местами возможен дождь, ожидается порывистый северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-10° тепла, днем 11-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

    В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, которые периодически будут усиливаться, а также град, в горных районах возможен снег. Не исключается туман. Умеренный западный ветер в течение дня может усиливаться.

    Температура воздуха ночью составит 6-10° тепла, днем 12-16° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-7° тепла.

    Прогноз погоды Погода в Азербайджане
    Sabah Bakıya yağış, dağlıq ərazilərə qar yağacaq, dolu düşəcək

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей