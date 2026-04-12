Завтра в Баку будет пасмурно, в районах ожидается снег и град

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, при этом ночью и вечером местами возможен дождь, ожидается порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-10° тепла, днем 11-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, которые периодически будут усиливаться, а также град, в горных районах возможен снег. Не исключается туман. Умеренный западный ветер в течение дня может усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 6-10° тепла, днем 12-16° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-7° тепла.