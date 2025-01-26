О нас

Завтра в Баку будет облачно, в горных районах ожидается снег

Завтра в Баку будет облачно, в горных районах ожидается снег В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.
Экология
26 января 2025 г. 12:02
Завтра в Баку будет облачно, в горных районах ожидается снег

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в первой половине дня на полуострове местами возможна изморось.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем 6-9° тепла. Ожидается северо-восточный ветер. Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Утром, начиная с западных районов осадки будут постепенно прекращаться. Местами возможен туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5° тепла, днем - 7-11° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, в высокогорных районах - 10-15° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda hava buludlu olacaq, dağlıq ərazilərə qar yağacaq

Самое читаемое

Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi