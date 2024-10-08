Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер сменится днем северо-восточным.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 15-19°, днем 22-26° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-75 %, днем 50-55%.
В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, грозы, возможен град. Ночью и утром местами ожидается туман, умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 11-16°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 11-16° тепла.