Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла

Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер сменится днем северо-восточным.

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер сменится днем северо-восточным. Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии. Температура воздуха составит ночью 15-19°, днем 22-26° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-75 %, днем 50-55%. В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, грозы, возможен град. Ночью и утром местами ожидается туман, умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 11-16°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 11-16° тепла. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram