Завтра в Баку ожидается ясная погода

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами возможен слабый туман. Юго-западный ветер днем сменится временами усиливающимся северо-западным ветром. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3 градусов мороза, днем 5-9 градусов тепла, в Баку ночью 0-2 градуса мороза, днем 6-8 градусов тепла.

6 января в районах Азербайджана ночью и утром ожидаются осадки, прогнозируется снег, днем в основном без осадков. Местами ожидается туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 3-8 градусов мороза, днем от 5-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, в высокогорье до 15-20 градусов мороза, днем от 0-5 градусов тепла, в некоторых местах до 4 градусов мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 6-8 января значительные колебания атмосферного давления на Абшеронском полуострове, смена временами усиливающегося южного и северного ветра будут неблагоприятны для метеочувствительных людей.