Завтра в Баку будет 37, в районах 39 градусов тепла

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 23 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно.

Северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 23-26, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 24-26, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-65%, днем 40-45%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 26-27, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать местами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью ожидается 13-18, днем 25-30 градусов тепла.