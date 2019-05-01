Завтра в Баку будет 26 градусов тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 2 мая.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-15, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 13-15, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 759 мм до 756 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана 2 мая преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки. Ожидаются грозы, есть вероятность града. Ночью и утром местами будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью будет 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 2 мая на Абшеронском полуострове ожидаются комфортные погодные условия, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.